Venerdì 24 aprile 2026, alle 16:10, va in onda un nuovo episodio de Il paradiso delle signore, la soap opera trasmessa da Rai 1 dal 2015. In questa puntata, tra i personaggi principali si approfondisce la figura di Greta, che rappresenta una minaccia per le vicende e le relazioni tra i protagonisti. La narrazione si concentra sugli sviluppi di questa situazione e sui confronti tra i personaggi coinvolti.

Nuovo appuntamento, venerdì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de Il paradiso delle signore, la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato “Paradiso delle signore” -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 155. Ecco le anticipazioni di venerdì 24 aprile 2026. Nella puntata precedente di giovedì 23 aprile. Giovedì 23 aprile abbiamo lasciato i protagonisti de Il paradiso delle signore così.: Matteo è determinato ad affrontare Odile per raccontarle quanto ha scoperto su Ettore, ma trova davanti a sé un muro invalicabile.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Il paradiso delle signore, le anticipazioni del 24 aprile 2026: la minaccia di Greta

IL PARADISO DELLE SIGNORE ANTICIPAZIONI: SILVANA SCOPRE LA VERITÀ NASCOSTA DI GRETA

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