Il Papa | C’è bisogno di una cultura della pace

Il Papa ha sottolineato l’importanza di promuovere una cultura della pace, invitando a cambiare l’atteggiamento di fronte alle crisi. In diverse occasioni, ha evidenziato come spesso si ricorra alla violenza e alla guerra come risposte immediate, ma ha invitato a proporre alternative pacifiche. Le sue parole si inseriscono in un appello più ampio per favorire un approccio diverso nelle situazioni di conflitto.

«Bisogna proporre un nuovo atteggiamento, una cultura per la pace. Tante volte, davanti a certe situazioni, subito la risposta è: bisogna entrare con la violenza, con la guerra, attaccando. Quello che abbiamo visto è che tanti innocenti sono morti». Papa Leone XIV di ritorno dal suo viaggio in Africa parla oggi con il Corriere della Sera. «Ho appena letto una lettera di parenti dei bambini che sono morti il primo giorno dell’attacco. Scrivono che ormai i loro figli sono persi. La questione non è un cambio di regime o no, ma come proporre i valori in cui crediamo senza la morte di tanti innocenti», prosegue il Pontefice. La guerra. «La questione dell’Iran è molto complessa.🔗 Leggi su Open.online

Vengo Subito - B. Maria Anna Sala

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