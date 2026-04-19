L’amministrazione statunitense sta vivendo una fase di profonda riconfigurazione simbolica, dove la religione diventa un perno strategico per consolidare il consenso elettorale. Mentre il vicepresidente J.D. Vance si prepara al lancio di un nuovo libro sulla sua conversione cattolica, altri esponenti del governo Trump mostrano un approccio che oscilla tra il fervore spirituale e la citazione cinematografica, in un clima dove il mandato viene interpretato come una missione divina. Il memoir di Vance e la strategia della fede come brand. Il 16 giugno prossimo, la casa editrice HarperCollins negli Stati Uniti presenterà al pubblico Communion: Finding My Way Back to Faith, un volume di 304 pagine che promette di scuotere l’opinione pubblica.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vance e la missione divina: il nuovo libro che punta ai cattolici

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