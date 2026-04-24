È stato convocato un incontro urgente per discutere della viabilità sull’Adda, coinvolgendo il Commissario, enti territoriali, Rfi e Regione. La questione riguarda i nuovi ponti di attraversamento del fiume e la possibilità di un blocco totale della circolazione. L’obiettivo è trovare soluzioni condivise per evitare disagi e garantire il flusso stradale nella zona. La riunione si svolgerà a breve, con l’intento di affrontare le criticità attuali.

PADERNO D’ADDA La convocazione urgente di un tavolo, aperto al Commissario e a tutti gli enti territoriali, a Rfi e a Regione, per affrontare il nodo dei nuovi ponti di attraversamento dell’Adda. È quanto ha chiesto Gian Mario Fragomeli, consigliere regionale del Pd, durante l’ultima seduta del Consiglio regionale. "Ho ribadito – ha detto - anche a nome del capogruppo Pierfrancesco Majorino e dei colleghi di Monza e Brianza, Gigi Ponti, di Bergamo, Davide Casati e Jacopo Scandella, la richiesta al presidente Romani di intervenire nei confronti dell’assessorato alle Infrastrutture per chiedere la convocazione urgente di un tavolo". Una...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il nodo viabilità sull’Adda : "Serve un confronto per evitare il blocco totale"

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