Cuba ha annunciato un blackout totale sull'isola, causato dal blocco petrolifero imposto dagli Stati Uniti. La compagnia elettrica statale ha confermato che l'intera area è rimasta senza energia. Nel frattempo, le trattative tra Cuba e l'amministrazione americana proseguono, anche se la situazione energetica rimane critica. Nessun dettaglio sulle cause specifiche del blackout, che ha interessato l'intera popolazione.

L'intera isola di Cuba è rimasta senza corrente, ha annunciato la compagnia elettrica statale. Si tratta dell'ennesimo blackout causato dal blocco petrolifero imposto dagli Stati Uniti per fare pressione sul governo comunista dell'isola. Le interruzioni di corrente sono state causate da un "blocco completo della rete elettrica nazionale", ha dichiarato l'Union Nacional Electrica de Cuba (Une) in un comunicato, aggiungendo che sono iniziati i lavori per ripristinare l'erogazione di energia elettrica. Nel frattempo è pure emerso che ai cubani che vivono all'estero, anche alle comunità degli esiliati negli Stati Uniti, sarà permesso di investire nel settore privato e possedere società nell'isola. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Cuba tratta con Trump e intanto resta al buio: blackout totale sull'isola per il blocco petrolifero

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