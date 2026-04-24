Un rappresentante ha ribadito che il Nodo stradale dovrebbe essere completamente a quattro corsie, estendendosi da Collestrada alla Perugia-Bettolle. Attualmente, la tratta tra San Martino e l'ospedale è percorsa con due corsie, ma si insiste sulla necessità di mantenere le quattro corsie senza riduzioni. La richiesta mira a migliorare la viabilità lungo l'intera tratta stradale.

"Per noi il Nodo deve essere una quattro-corsie da Collestrada alla Perugia-Bettolle. Senza ridimensionamenti, visto che adesso da San Martino all’ospedale è prevista una due corsie". L’assessore regionale Francesco De Rebotti ha risposto così a una interrogazione del consigliere Nilo Arcudi (Umbria Civica) sulla questione del Nodo di Perugia. "L'impegno della Giunta è quello di portare avanti una progettazione univoca dell’interno Nodo – ha detto l’assessore –. Siamo andati al Mit a presentare il nostro programma delle opere pubbliche per il rinnovo dell’accordo, all’interno del quale c’è anche il Nodo, su cui abbiamo chiesto la progettazione totale dell’opera e il finanziamento totale dell’opera.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Il Nodo deve essere tutto a quattro corsie"

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