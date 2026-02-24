Un nodo strategico | La centralità regionale deve essere rafforzata

24 feb 2026

Stefano Cavedagna di Fratelli d’Italia afferma che l’Emilia-Romagna è uno dei principali centri logistici del paese, a causa della sua posizione strategica. La regione ospita numerose infrastrutture di trasporto e centri di distribuzione, che la rendono cruciale per l’economia nazionale. Cavedagna propone di potenziare ulteriormente le connessioni tra le città e le aree industriali. Questa proposta mira a rafforzare il ruolo della regione nel sistema logistico italiano.

Stefano Cavedagna di Fratelli d’Italia, eurodeputato, l’ Emilia-Romagna è uno dei principali hub logistici d’Italia. Quali interventi possono migliorare i collegamenti? "La nostra regione è uno snodo strategico per la logistica nazionale, ma è necessario rafforzare questa centralità nei prossimi anni, con interventi mirati e concreti. In tal senso il governo ha già dimostrato di intendere investire sul potenziamento del trasporto ferroviario merci e l’ intermodalità. Questo anche con la creazione di corridoi per il trasporto merci quali la Ten-T. Integrata in strutture come il Tunnel di Base del Brennero, proietterà l’Emilia Romagna sempre più nell’export e import europeo". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

