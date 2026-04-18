Il Napoli è stato sconfitto in casa dalla Lazio con il punteggio di 0-2, lasciando spazio alla vittoria degli ospiti. Con questa vittoria, l’Inter si avvicina a 12 punti di vantaggio sui partenopei, consolidando così la posizione in testa alla classifica. La partita si è svolta allo stadio di Napoli, davanti a un pubblico che ha assistito a una sconfitta della squadra di casa e a un passo più vicino per l’Inter verso il tricolore.

Un verdetto che è parente strettissimo di una sentenza: il Napoli perde e l'Inter tocca con mano il suo 21esimo Scudetto. I nerazzurri si portano a +12 dalla squadra di Conte. Lazio-Napoli 2-0 NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic 6.5; Beukema 5.5, Buongiorno 5, Olivera 6; Politano 5.5 (27'st Mazzocchi 6), Anguissa 6 (1'st Alisson Santos 6), Lobotka 5 (18'st Giovane 6), Spinazzola 5.5 (18'st Gutierrez 5.5); De Bruyne 6 (1'st Elmas 5.5), McTominay 6, Hojlund 5.5. In panchina: Meret, Contini, Juan Jesus, Gilmour, Rrahmani. Allenatore: Conte 5.5. LAZIO (4-3-3): Motta 6; Lazzari 6 (37'st Hysaj sv), Gila 6.5 (16'st Provstgaard 6), Romagnoli 6.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Il Napoli si è arreso, la Lazio vince al San Paolo (0-2): Inter a +12 dai partenopei e Scudetto in cassaforte

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