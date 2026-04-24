Il Napoli ha battuto la Cremonese con un punteggio di 4-0 nell'anticipo della 34ª giornata di Serie A, consolidando così la propria posizione in zona Champions League. La squadra ha controllato il gioco per tutta la partita, segnando più gol e mantenendo un vantaggio consistente. Le pagelle e i marcatori del match sono stati resi noti, sottolineando la netta superiorità degli azzurri.

? In Sintesi Il Napoli domina e annienta la Cremonese con un perentorio 4-0 nell’anticipo della 34ª giornata di Serie A. La squadra di Antonio Conte chiude la pratica già nel primo tempo grazie alla rete in apertura di Scott McTominay (3?), a un autogol di Terracciano propiziato da Rasmus Hojlund (44?) e al primo gol su azione in azzurro di Kevin De Bruyne (48? pt). Nella ripresa c’è gloria anche per Alisson Santos (52?), prima che McTominay fallisca un calcio di rigore all’83’ parato da Audero. Con questa vittoria, il Napoli sale momentaneamente al secondo posto in classifica, mettendo pressione al Milan (impegnato contro la Juventus) e blindando virtualmente la qualificazione alla prossima Champions League.🔗 Leggi su Napolissimo.it

© Napolissimo.it - Il Napoli travolge la Cremonese e blinda la Champions League. Le pagelle e i marcatori del match

CREMONESE NAPOLI 0-2 ANALISI, COMMENTO E PAGELLE. HOJLUND INCONTENIBILE, POLITANO ON FIRE. JJ LEADER

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