Pagelle Bayern Monaco Atalanta | ecco i TOP e FLOP del match di Champions League! I VOTI

Nel match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League, il Bayern Monaco e l'Atalanta si sono affrontati in una partita combattuta che ha visto emergere alcuni giocatori come protagonisti. Sono stati assegnati i voti ai migliori e ai peggiori in campo, evidenziando le prestazioni più significative di questa fase della competizione europea. La sfida si è conclusa con i risultati definitivi dei voti dei partecipanti.

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