Il Napoli travolge la Cremonese 4 a 0 | rimandata la festa scudetto nerazzurra

Il Napoli ha vinto 4-0 contro la Cremonese nell'anticipo della 34ª giornata di Serie A giocato al Maradona. La partita si è conclusa con questa differenza di gol, rimandando la festa scudetto dell’Inter. Nessun cambio di risultato nel secondo tempo, con il Napoli che ha segnato tutti e quattro i gol nel corso dell'incontro. La Cremonese non è riuscita a trovare la rete durante la partita.

Il Napoli ha sconfitto la Cremonese nell'anticipo della 34esima giornata di Serie A, imponendosi per 4 a 0 al Maradona. A decidere il match la rete di McTominay al 3', all'autogol di Terracciano al 45', e i gol di De Bruyne al 48' e di Alisson Santos al 52'. Con questa vittoria la squadra di Conte arriva a 69 punti, portandosi dunque a +3 dal Milan terzo e a -9 dall'Inter. Rimandata così la festa scudetto nerazzurro. Rimane invece a quota 28, terzultima a pari merito con il Lecce, la Cremonese di Giampaolo. .🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Il Napoli travolge la Cremonese 4 a 0: rimandata la festa scudetto nerazzurra Notizie correlate Il Napoli vince e si diverte contro la Cremonese: rimandata la festa scudetto dell’InterIl Napoli batte la Cremonese nell’anticipo della 34esima giornata di Serie A, imponendosi per 4-0 al Maradona, e rimanda la festa scudetto dell’Inter. Calcio, il Napoli travolge la Cremonese e rinvia la festa scudetto dell’Inter in Serie ANell’anticipo del venerdì della 34ma giornata della Serie A 2025-2026 di calcio il Napoli travolge la Cremonese per 4-0 e costringe l’Inter a... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Il Napoli travolge la Cremonese e rimanda lo Scudetto Inter: scatto Champions prima di Milan-Juve; Calcio, il Napoli travolge la Cremonese e rinvia la festa scudetto dell’Inter in Serie A; IL NAPOLI TRAVOLGE LA CREMONESE: 4-0 E RITORNO AL SUCCESSO; Serie A, la classifica: il Napoli travolge la Cremonese, Toro ancora a +12. Il Napoli travolge la Cremonese e rimanda lo Scudetto Inter: scatto Champions prima di Milan-JuveConte batte 4-0 Giampaolo al Maradona e fa slittare la festa nerazzurra: secondo posto blindato in attesa del big match tra Allegri e Spalletti ... tuttosport.com Il Napoli travolge la Cremonese e riecco De Bruyne. Conte-Lukaku c'eravamo tanto amatiLa vittoria del Napoli contro la Cremonese ci dà già una prima indicazione: non sarà questo il weekend che decreterà la vittoria. tuttomercatoweb.com FINITA: NAPOLI-CREMONESE 4-0! Grandissima prestazione del Napoli che travolge la Cremonese per 4a0 e si avvicina sempre di più alla qualificazione per la prossima Champions League! A segno McTominay, De Bruyne ed Alisson Santos, oltre all - facebook.com facebook Il #Napoli travolge la #Cremonese e rimanda lo Scudetto #Inter: scatto Champions prima di #MilanJuve x.com