Nel match dell’anticipo del venerdì della 34ª giornata di Serie A, il Napoli ha battuto la Cremonese con un risultato di 4-0. La vittoria permette alla squadra partenopea di salire al secondo posto in classifica, a nove punti dall’Inter, che dovrà attendere ancora prima di festeggiare lo scudetto. La squadra di casa ha dominato l’incontro, lasciando i tre punti alla formazione ospite.

Nell’anticipo del venerdì della 34ma giornata della Serie A 2025-2026 di calcio il Napoli travolge la Cremonese per 4-0 e costringe l’Inter a rinviare la festa scudetto: i partenopei sono ora secondi da soli a -9 e possono marcare ancora 12 punti. La Cremonese, invece, resta terzultima col Lecce in attesa della sfida dei salentini col Verona. Nel primo tempo il Napoli passa in vantaggio al primo affondo: al 3? McTominay sfrutta l’assist di De Bruyne e porta i campani in vantaggio. Nel finale di frazione i partenopei assestano i colpi del ko: al 45? lo sfortunato autogol di Terracciano sancisce il 2-0, mentre in pieno recupero De Bruyne sigla il 3-0 che chiude la sfida.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Calcio, il Napoli travolge la Cremonese e rinvia la festa scudetto dell’Inter in Serie A

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