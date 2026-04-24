Il Napoli surclassa la Cremonese 4-0 e rinvia la festa dell' Inter E McTominay sbaglia anche un rigore

Il Napoli ha vinto 4-0 contro la Cremonese, con i gol di McTominay al 3’ del primo tempo, un autogol di Terracciano al 45’ del primo tempo, Alisson Santos al 7’ della ripresa e De Bruyne al 48’. Durante la partita, McTominay ha anche sbagliato un rigore. La sconfitta della Cremonese ha fatto slittare la festa dell’Inter.

Napoli-Cremonese 4-0 Marcatori: 3' pt McTominay, 45' pt Terracciano (aut), 7' st Alisson Santos, 48' st De Bruyne. Napoli: Milinkovic-Savic 6; Rrahmani 6, Buongiorno 6, Olivera 6.5 (9' st Beukema 6); Politano 6.5 (9' st Mazzocchi 6), McTominay 7, Lobotka 6 (9' st Gilmour 6.5), Gutierrez 6.5; De Bruyne 7.5 (30' st Elmas 6), Alisson Santos 7; Hojlund 7 (16' st Giovane 6). In panchina: Meret, Contini, Juan Jesus, Spinazzola, Anguissa. Allenatore: Conte 8. Cremonese: Audero 7; Terracciano 5, Baschirotto 5.5, Luperto 5 (16' st Folino 6), Pezzella 5; Floriani Mussolini 5.5 (1' st Zerbin 5.5), Bondo 5 (1' st Grassi 5.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Il Napoli surclassa la Cremonese (4-0) e rinvia la festa dell'Inter. E McTominay sbaglia anche un rigore Notizie correlate Calcio, il Napoli travolge la Cremonese e rinvia la festa scudetto dell’Inter in Serie ANell’anticipo del venerdì della 34ma giornata della Serie A 2025-2026 di calcio il Napoli travolge la Cremonese per 4-0 e costringe l’Inter a... Poker alla Cremonese, il Napoli rimanda la festa scudetto dell'InterLa squadra di Conte vince 4-0 e si prende per il momento il secondo posto solitario NAPOLI - Vince senza difficoltà il Napoli, che batte 4-0 la... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Serie A, al Maradona il Napoli batte la Cremonese 4-0; Il Napoli batte 4-0 la Cremonese e rinvia lo scudetto dell'Inter. Conte gela Lukaku; Serie A: Il Napoli strapazza la Cremonese e rinvia la festa scudetto dell'Inter - Calcio; Pari tra Roma e Atalanta. La Lazio surclassa il Napoli. Il Napoli surclassa la Cremonese (4-0) e rinvia la festa dell'Inter. E McTominay sbaglia anche un rigoreLo scozzese finisce sul tabellino dei marcatori prima di farsi ipnotizzare da Audero. In rete pure De Bruyne e Alisson Santos oltre all'autorete di Terracciano ... msn.com Trionfo Napoli, Conte ritrova il vero De Bruyne. Bel gesto di Juan JesusIl Napoli surclassa la Cremonese con un rotondo 4-0 che però non fotografa quanto è accaduto allo stadio Diego Armando Maradona. La compagine di mister Antonio Conte ha infatti surclassato dal primo a ... msn.com Il Napoli surclassa la Cremonese (4-0) e rinvia la festa dell'Inter. E McTominay sbaglia anche un rigore https://gazzettadelsud.it/p=2200948 - facebook.com facebook