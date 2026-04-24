Il Napoli surclassa la Cremonese 4-0 e rinvia la festa dell' Inter E McTominay sbaglia anche un rigore

Da feedpress.me 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Napoli ha vinto 4-0 contro la Cremonese, con i gol di McTominay al 3’ del primo tempo, un autogol di Terracciano al 45’ del primo tempo, Alisson Santos al 7’ della ripresa e De Bruyne al 48’. Durante la partita, McTominay ha anche sbagliato un rigore. La sconfitta della Cremonese ha fatto slittare la festa dell’Inter.

Napoli-Cremonese 4-0 Marcatori: 3' pt McTominay, 45' pt Terracciano (aut), 7' st Alisson Santos, 48' st De Bruyne. Napoli: Milinkovic-Savic 6; Rrahmani 6, Buongiorno 6, Olivera 6.5 (9' st Beukema 6); Politano 6.5 (9' st Mazzocchi 6), McTominay 7, Lobotka 6 (9' st Gilmour 6.5), Gutierrez 6.5; De Bruyne 7.5 (30' st Elmas 6), Alisson Santos 7; Hojlund 7 (16' st Giovane 6). In panchina: Meret, Contini, Juan Jesus, Spinazzola, Anguissa. Allenatore: Conte 8. Cremonese: Audero 7; Terracciano 5, Baschirotto 5.5, Luperto 5 (16' st Folino 6), Pezzella 5; Floriani Mussolini 5.5 (1' st Zerbin 5.5), Bondo 5 (1' st Grassi 5.🔗 Leggi su Feedpress.me

il napoli surclassa la cremonese 4 0 e rinvia la festa dell inter e mctominay sbaglia anche un rigore
© Feedpress.me - Il Napoli surclassa la Cremonese (4-0) e rinvia la festa dell'Inter. E McTominay sbaglia anche un rigore

Notizie correlate

Calcio, il Napoli travolge la Cremonese e rinvia la festa scudetto dell’Inter in Serie ANell’anticipo del venerdì della 34ma giornata della Serie A 2025-2026 di calcio il Napoli travolge la Cremonese per 4-0 e costringe l’Inter a...

Poker alla Cremonese, il Napoli rimanda la festa scudetto dell'InterLa squadra di Conte vince 4-0 e si prende per il momento il secondo posto solitario NAPOLI - Vince senza difficoltà il Napoli, che batte 4-0 la...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Serie A, al Maradona il Napoli batte la Cremonese 4-0; Il Napoli batte 4-0 la Cremonese e rinvia lo scudetto dell'Inter. Conte gela Lukaku; Serie A: Il Napoli strapazza la Cremonese e rinvia la festa scudetto dell'Inter - Calcio; Pari tra Roma e Atalanta. La Lazio surclassa il Napoli.

il napoli surclassa laIl Napoli surclassa la Cremonese (4-0) e rinvia la festa dell'Inter. E McTominay sbaglia anche un rigoreLo scozzese finisce sul tabellino dei marcatori prima di farsi ipnotizzare da Audero. In rete pure De Bruyne e Alisson Santos oltre all'autorete di Terracciano ... msn.com

il napoli surclassa laTrionfo Napoli, Conte ritrova il vero De Bruyne. Bel gesto di Juan JesusIl Napoli surclassa la Cremonese con un rotondo 4-0 che però non fotografa quanto è accaduto allo stadio Diego Armando Maradona. La compagine di mister Antonio Conte ha infatti surclassato dal primo a ... msn.com

Trova facilmente notizie e video collegati.