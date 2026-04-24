Il Napoli si abbatte sulla Cremonese come uno tsunami | il 4-0 riporta gli azzurri al secondo posto

Nel match tra Napoli e Cremonese, i partenopei hanno dominato con un risultato finale di 4-0, tornando al secondo posto in classifica. La partita si è svolta allo stadio Maradona, dove gli azzurri hanno messo in mostra un gioco convincente, segnando con McTominay, Hojlund, De Bruyne e Alisson Santos. Lo scozzese ha anche avuto un'occasione dal dischetto, ma ha sbagliato il tiro alla fine del primo tempo.

Al Maradona non c'è stata mai partita. Gol di McTominay, Hojlund, De Bruyne e Alisson Santos. Lo scozzese ha anche sbagliato un calcio di rigore alla fine del secondo tempo.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Napoli-Cremonese, per Conte inizia la difesa del secondo posto: il pronosticoCREMONA, ITALY - DECEMBER 28: Dennis Johnsen of US Cremonese and Scott McTominay of SSC Napoli fight for the ball during the Serie A match between US... Napoli-Cremonese, per Conte inizia la difesa del secondo posto Champions: il pronosticoCREMONA, ITALY - DECEMBER 28: Dennis Johnsen of US Cremonese and Scott McTominay of SSC Napoli fight for the ball during the Serie A match between US... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Napoli, in Piazza Municipio un campo da pallavolo si trasforma per la Volley S3; Inter-Cagliari 3-0, gol Thuram, Barella e Zielinski. Nerazzurri al conto alla rovescia per lo scudetto; Un campo di pallavolo a piazza Municipio: Napoli diventa capitale del volley; Caos acqua in Campania, Fico denuncia: Debiti incredibili, è una vergogna. Napoli, gioia a metà per Hojlund: è autogol di TerraccianoA propiziare il secondo gol della compagine partenopea è stato Rasmus Hojlund, andato al tiro dal limite dell'area al termine di una azione insistita. La conclusione del giocatore danese, però, è ... fantacalcio.it Napoli, scoppia il caso Lukaku: non si presenta all’allenamento, forse fuori rosaProprio quando il calendario sembrava favorire una possibile rimonta del Napoli, ecco l’ennesima tegola che si abbatte su Castel Volturno. Romelu Lukaku non si è presentato all’allenamento indetto da ... ilgiornale.it Napoli blow Cremonese away in a stunning Serie A display x.com Poker del Napoli al Maradona! I ragazzi di Conte non lasciano scampo alla Cremonese: l'Inter, anche in caso di vittoria, non potrà festeggiare lo scudetto questa domenica - facebook.com facebook