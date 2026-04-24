Il Napoli dilaga contro la Cremonese | come cambia la classifica

Il Napoli ha vinto con ampio margine contro la Cremonese nel match disputato allo stadio Maradona, tornando a muoversi con successo in classifica dopo le due sconfitte consecutive contro Parma e Lazio, che avevano fatto perdere loro cinque punti. La squadra partenopea ha dominato l'incontro, riprendendo il ritmo e avvicinandosi alle posizioni di testa. La partita si è conclusa con un risultato favorevole ai padroni di casa.

I partenopei dilagano al Maradona contro la Cremonese e tornano a marciare dopo i due passi falsi contro Parma e Lazio, che avevano fatto lasciare per strada agli azzurri 5 punti. Stasera gli azzurri partono fortissimo e continuano altrettanto forte, non lasciando scampo agli ospiti. Napoli-Cremonese, netto 4-0 per gli azzurri che salgono a 69 punti. Un grande Napoli che dilaga e mantiene la porta inviolata. Un primo tempo super con McTominay, Hojlund e De Bruyne firmano il 3-0 al termine dei primi 45?. Nel secondo tempo si mette la firma definitiva con Alisson Santos, che segna il 4-0 e il suo terzo gol stagionale. Nel finale possibilità del 5-0, ma McTominay si fa ipnotizzare da Audero.🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Il Napoli dilaga contro la Cremonese: come cambia la classifica Napoli DOMINANCE! Cremonese vs Napoli 0-2 | Serie A Results Notizie correlate Leggi anche: Repubblica: “Napoli, Conte cambia volto: Alisson guida la svolta contro la Cremonese” Conte cambia il Napoli: svolta verso la CremoneseIl Napoli si avvicina alla sfida con la Cremonese con l’idea di cambiare parecchio. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Inter-Cagliari 3-0, le pagelle: Barella (7,5) segna contro il suo passato, Thuram (7) è tornato, Zielinski (6,5) solo gol belli; Ebolitana, 8 goal al Dirceu contro la Virtus Monteforte, ma l'Apice non molla e resta incollata a -3; L’Umana Reyer Venezia dilaga contro il Famila Schio prendendosi gara 1; La Servolana U19 dilaga contro la Goriziana. Gol di Hojlund o autogol di Terracciano in Napoli-Cremonese? La decisione della LegaIl Napoli dilaga contro la Cremonese grazie ai gol di McTominay, Hojlund e De Bruyne: grande prestazione degli uomini di Conte che stanno provando ... msn.com Serie A, l’Inter dilaga contro la Roma e vede il tricolore. Oggi Napoli-Milan per restare appesi a un filo: le quote della sfida del MaradonaLa Roma regge un tempo, poi crolla: il successo pesa doppio e sposta tutta la pressione sullo scontro diretto del Maradona L’Inter torna a correre nel momento in cui conta di più. A San Siro i ... affaritaliani.it Il paradosso napoletano: il Comune vieta la musica, mentre l’abusivismo occupa la città A Napoli succede qualcosa che non ha logica: da un lato il Comune impone divieti, limitazioni e burocrazia agli artisti di strada; dall’altro, l’abusivismo dilaga senza contro - facebook.com facebook