Il Monza ha ottenuto una vittoria contro il Modena, risultato che permette di mantenere il Frosinone a tre punti di distanza in classifica. La partita si è conclusa con un punteggio che ha premiato gli sforzi della squadra di casa, che ha combattuto fino alla fine per conquistare i tre punti. Con questa vittoria, il Monza si avvicina alla conclusione del campionato, mentre la squadra avversaria è ancora in corsa per evitare la retrocessione.

Monza, 24 aprile 2026 – La vittoria faticosa mancava da parecchio tempo e forse arriva nel momento in assoluto più importante. Perché ottenere i tre punti soffrendo come ha fatto il Monza nel secondo tempo contro il Modena è sintomo di una squadra estremamente matura, pronta a conquistare l’obiettivo. I biancorossi vincono 1-0 a domicilio grazie al super gol di Birindelli (Mvp) e tornano in testa per una notte, in attesa del risultato del Venezia. E soprattutto si portano momentaneamente a più tre sul Frosinone (impegnato domani): altri due successi e gli uomini di Bianco saranno promossi direttamente in Serie A. Terzo successo di fila e terzo senza subire gol per gli uomini di Bianco: le disattenzioni fatali che erano costate punti a Spezia e Catanzaro sembrano un lontano ricordo.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il Monza stringe i denti e batte il Modena: Frosinone a -3, per la serie A servono due vittorie

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