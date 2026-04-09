Sinner stringe i denti | batte Machac in tre set e vola ai quarti a Montecarlo
Jannik Sinner ha superato il turno ai quarti di finale del torneo di Montecarlo, vincendo in tre set contro il ceco Tomas Machac con il punteggio di 6-1 6-7 6-3. Durante l'incontro, il tennista italiano ha avuto un problema alla schiena, ma ha comunque portato a termine la partita. La sua avventura nel Master 1000 prosegue nonostante le difficoltà fisiche.
Continua la corsa di Jannik Sinner nel Master 1000 di Montecarlo. Il n.2 del mondo, frenato durante il match da un problema alla schiena, supera in tre set col punteggio di 6-1 6-7 6-3 il ceco Tomas Machac, n. 53 della classifica mondiale, e accede ai quarti di finale. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Sinner oltre gli acciacchi fisici, batte Machac in tre set e va ai quarti di Montecarlo: “Una giornata positiva”Montecarlo, 9 aprile 2026 – Una partenza alla Sinner nel primo set poi il calo fisico.
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Jannik Sinner in action in Monaco- ATP Master 1000 Montecarlo
Temi più discussi: Sinner soffre ma batte Machac al terzo set: vittoria tra tensione e dolore; Brignone: Sinner tifava per me, ora devo capire come sto; Jannik Sinner si vedrà in chiaro su TV8 a Montecarlo! Ma solo due turni e solo uno in diretta.
Jannik Sinner ammette: Avuto un calo di energia, importante era vincereJannik Sinner stringe i denti, supera le difficoltà e si prende ancora una volta i quarti di finale al Masters 1000 di Montecarlo, centrando il traguardo ... oasport.it
Montecarlo, Sinner soffre ma supera Machac e approda ai quarti. Domani la sfida ad Auger-AliassimeDiretta Live del match tra Sinner-Machac valevole per gli ottavi di finale del torneo Masters 1000 di Montecarlo. sport.virgilio.it
Esordio senza problemi per Jannik Sinner nel torneo Masters 1000 di Montecarlo. L'azzurro passa agli ottavi a spese del francese Ugo Humbert, battuto 6-3, 6-0 in 64 minuti di gioco ANSA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH - facebook.com facebook