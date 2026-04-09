Sinner stringe i denti | batte Machac in tre set e vola ai quarti a Montecarlo

Da feedpress.me 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Jannik Sinner ha superato il turno ai quarti di finale del torneo di Montecarlo, vincendo in tre set contro il ceco Tomas Machac con il punteggio di 6-1 6-7 6-3. Durante l'incontro, il tennista italiano ha avuto un problema alla schiena, ma ha comunque portato a termine la partita. La sua avventura nel Master 1000 prosegue nonostante le difficoltà fisiche.

Continua la corsa di Jannik Sinner nel Master 1000 di Montecarlo. Il n.2 del mondo, frenato durante il match da un problema alla schiena, supera in tre set col punteggio di 6-1 6-7 6-3 il ceco Tomas Machac, n. 53 della classifica mondiale, e accede ai quarti di finale. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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Sinner oltre gli acciacchi fisici, batte Machac in tre set e va ai quarti di Montecarlo: “Una giornata positiva”Montecarlo, 9 aprile 2026 – Una partenza alla Sinner nel primo set poi il calo fisico.

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Jannik Sinner in action in Monaco- ATP Master 1000 Montecarlo

Video Jannik Sinner in action in Monaco- ATP Master 1000 Montecarlo ?

Temi più discussi: Sinner soffre ma batte Machac al terzo set: vittoria tra tensione e dolore; Brignone: Sinner tifava per me, ora devo capire come sto; Jannik Sinner si vedrà in chiaro su TV8 a Montecarlo! Ma solo due turni e solo uno in diretta.

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