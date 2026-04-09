Sinner stringe i denti | batte Machac in tre set e vola ai quarti a Montecarlo

Jannik Sinner ha superato il turno ai quarti di finale del torneo di Montecarlo, vincendo in tre set contro il ceco Tomas Machac con il punteggio di 6-1 6-7 6-3. Durante l'incontro, il tennista italiano ha avuto un problema alla schiena, ma ha comunque portato a termine la partita. La sua avventura nel Master 1000 prosegue nonostante le difficoltà fisiche.