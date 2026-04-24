Il monito di Mattarella | La legge del più forte è l’inizio della barbarie

A pochi giorni dal 25 aprile, si registrano tensioni e polemiche in vista delle celebrazioni. Il presidente della Repubblica ha ricordato che la legge del più forte rappresenta l’inizio della barbarie. Nel frattempo, alcuni episodi provocatori stanno alimentando il clima di attesa, con commenti e dichiarazioni che hanno acceso il dibattito pubblico. La situazione risulta caratterizzata da un fermento che si intensifica in prossimità delle commemorazioni.

Arriva il 25 aprile e, alla vigilia, già qualche provocazione e polemica ‘scalda’ il clima politico, ma il Capo dello Stato ricorda che la festa della Liberazione rappresenta "un momento di riflessione e coesione nazionale", alla luce di quei valori su cui è nata la Repubblica e sui quali, ancora oggi, si fonda e si ispira l’Italia in un mondo sconvolto dalle guerre e dal tentativo di far prevalere la "barbarie", la legge del più forte. Arriva il 25 aprile e Sergio Mattarella difende la Resistenza, "riscatto morale e civile di un popolo", e rimarca che "i valori, scolpiti nella nostra Costituzione, non sono soltanto il frutto di una stagione...🔗 Leggi su Quotidiano.net

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