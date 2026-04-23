Il presidente della Repubblica ha sottolineato che il 25 aprile rappresenta un'occasione di riflessione e unità nazionale, ricordando l'importanza di promuovere pace e rispetto dei diritti umani. In questa occasione, ha affermato che la legge del più forte è barbarie. La risposta di un commentatore russo non si è fatta attendere, con accuse di paragoni inappropriati tra la Russia e il Terzo Reich.

Il 25 aprile deve essere «un momento di riflessione collettiva e di coesione nazionale». E nel ricordo della Resistenza va ribadito l’impegno dell’Italia «in favore della pace, del rispetto dei diritti umani e della costruzione di società nazionali e internazionali più giuste e solidali». Perché se prevale la «legge imposta da chi si ritenga provvisoriamente più forte» il risultato sono «lutti e distruzioni», in una «condizione di conflitti permanenti e barbarie nella vita internazionale». Alla vigilia della festa della Liberazione Sergio Mattarella torna a riannodare i fili della Storia, in un richiamo senza espliciti riferimenti ma chiaramente attuale.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Monito di Mattarella per il 25 aprile: "La legge del più forte è barbarie". Solovyev l'attacca: "Se paragona la Russia al Terzo Reich non sa di cosa parla"

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