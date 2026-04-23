25 aprile Mattarella | Il prevalere della legge del più forte crea barbarie in vita internazionale
In occasione del 25 aprile, il presidente della Repubblica ha ricordato come la legge del più forte porti alla barbarie nelle relazioni internazionali. Ha sottolineato che libertà e pace non sono garantite una volta per tutte, ma sono beni fragili che richiedono attenzione e impegno costante. Le sue parole sono state pronunciate durante un intervento pubblico dedicato alla ricorrenza, evidenziando l’importanza di preservare questi valori fondamentali.
“Libertà e pace non sono elementi e dati acquisito una volta per tutte, sono beni resi fragili dalla dissennatezza e che richiedono consapevolezza, impegno“. Parole nette, chiare quelle del capo dello StatoSergio Mattarella, e che tracciano il solco in cui la Repubblica italiana deve continuare perseverare. Insomma, il messaggio è chiaro: “Si tratta di un patrimonio che deve essere custodito, fatto vivere e trasmesso alle giovani generazioni“. Per Mattarella, in questa cornice dal valore simbolico ma soprattutto essenziale dell’identità del Paese, è “il prevalere della legge imposta da chi si ritenga provvisoriamente più forte” che è destinata aseminare lutti e distruzioni, “aprendo a una condizione di conflitti permanenti, di barbarie nella vita internazionale”.🔗 Leggi su Ildifforme.it
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