Il mondo dello sport e non solo valtellinese piange Habib Zallouz

Da sondriotoday.it 2 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il mondo dello sport valtellinese piange la scomparsa di Habib Zallouz, storico dirigente del Sondrio calcio. La sua morte ha suscitato grande dolore tra tifosi e atleti della regione, che ricordano il suo ruolo di lungo corso all’interno del club. Zallouz si è spento recentemente, lasciando un vuoto tra chi ha condiviso anni di passione e impegno nel calcio locale.

Lutto nel  mondo dello sport valtellinese per la scomparsa di Habib Zallouz, storico dirigente del Sondrio calcio.La sua vitaNato a Tunisi nel 1948, approda in Italia a 22 anni e trova lavoro come cameriere a Genova: dopo due anni, a causa di una malattia, il trasferimento in Valtellina, a. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

“Giubileo dello sportivo”: la chiesa di Lecce incontra il mondo dello sportLECCE - Si terrà giovedì 18 dicembre, alle 18, presso la cattedrale di Lecce, il “Giubileo dello sportivo”, un momento di incontro, riflessione e...

Terribile incidente, morto il pilota: mondo dello sport sconvoltoEnnesima tragedia nel mondo dello sport, e in particolare per quanto riguarda l’automobilismo.

Esplora notizie e video correlati all’argomento.