Il mondo dello sport e non solo valtellinese piange Habib Zallouz

Il mondo dello sport valtellinese piange la scomparsa di Habib Zallouz, storico dirigente del Sondrio calcio. La sua morte ha suscitato grande dolore tra tifosi e atleti della regione, che ricordano il suo ruolo di lungo corso all’interno del club. Zallouz si è spento recentemente, lasciando un vuoto tra chi ha condiviso anni di passione e impegno nel calcio locale.

Lutto nel mondo dello sport valtellinese per la scomparsa di Habib Zallouz, storico dirigente del Sondrio calcio.La sua vitaNato a Tunisi nel 1948, approda in Italia a 22 anni e trova lavoro come cameriere a Genova: dopo due anni, a causa di una malattia, il trasferimento in Valtellina, a. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it “Giubileo dello sportivo”: la chiesa di Lecce incontra il mondo dello sportLECCE - Si terrà giovedì 18 dicembre, alle 18, presso la cattedrale di Lecce, il “Giubileo dello sportivo”, un momento di incontro, riflessione e... Terribile incidente, morto il pilota: mondo dello sport sconvoltoEnnesima tragedia nel mondo dello sport, e in particolare per quanto riguarda l’automobilismo.