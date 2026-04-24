Il mio errore è stato rendere felici tutti | il tragico addio di Stefania Rago uccisa a Foggia dalla guardia giurata Antonio Fortebraccio

Stefania Rago, 46 anni, è stata uccisa a Foggia con quattro colpi di pistola all’interno della sua abitazione. La vittima è deceduta in circostanze che stanno ora investigando le forze dell’ordine. L’omicidio è avvenuto per mano di una guardia giurata, che è stata fermata e portata in custodia. La notizia si aggiunge a una serie di casi di femminicidio che hanno avuto luogo nel paese negli ultimi tempi.

Uccisa con quattro colpi di pistola nell’abitazione di famiglia. È morta così Stefania Rago, di 46 anni, vittima dell’ennesimo femminicidio in Italia. Il delitto è avvenuto a Foggia, sembrerebbe al culmine di un acceso litigio, in via Gaetano Salvemini 32. A sparare, con la pistola d’ordinanza, è stato Antonio Fortebraccio, guardia giurata di 48 anni, che si è costituito alle forze dell’ordine poche ore dopo la tragedia. (FACEBOOK FOTO) – Notizie.com La coppia ha due figli di oltre 20 anni, un ragazzo e una ragazza, che non erano in casa al momento della tragedia.🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - “Il mio errore è stato rendere felici tutti”: il tragico addio di Stefania Rago, uccisa a Foggia dalla guardia giurata Antonio Fortebraccio Notizie correlate Stefania Rago e Antonio Fortebraccio, tragedia a Foggia: 46enne uccisa dal marito nella loro abitazioneUna donna di 46 anni, Stefania Rago, è stata uccisa a colpi di pistola dal marito, Antonio Fortebraccio, 48 anni, guardia giurata. Femminicidio Foggia, Stefania Rago uccisa dal marito: urla, poi quattro colpi. ‘Non doveva finire così’La lite e gli spari: cosa è successo Prima le urla, poi almeno 4 colpi di pistola. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Stefania Rago uccisa nella sua casa, il marito guardia giurata chiama il 112: Le ho sparato; Foggia, marito uccide la moglie 46enne a colpi di pistola dopo un litigio in casa; Femminicidio a Foggia, Stefania Rago e i segnali sui social; Barletta, incidente tra auto: morti due giovani. Cinque feriti, uno trasportato in elisoccorso. Il mio errore è stato rendere felici tutti: il tragico addio di Stefania Rago, uccisa a Foggia dalla guardia giurata Antonio FortebraccioStefania Rago uccisa a Foggia dal marito guardia giurata. Era impegnata contro la violenza sulle donne. Cronaca di un orrore senza fine. notizie.com Stefania Rago uccisa nella sua casa, il marito guardia giurata chiama il 112: Le ho sparatoIl delitto a Foggia. Contro la donna sono stati esplosi almeno quattro proiettili. Antonio Fortebraccio si è costituito. Tra i due, secondo il racconto dei vicini, c'era stato un litigio ... today.it Ha sull’immagine di copertina di Facebook le scarpette rosse, simbolo internazionale della lotta contro la violenza sulle donne, Stefania Rago,... Leggi l'articolo #ViolenzaSulleDonne - facebook.com facebook