Il ministero dei Trasporti accoglie le richieste degli autotrasportatori siciliani | confermato lo stop alla protesta

Il ministero dei Trasporti ha deciso di sospendere le proteste degli autotrasportatori siciliani, confermando il fermo alla mobilitazione. La decisione è stata presa dopo una riunione che si è svolta ieri sera, a cui ha partecipato il vice ministro Edoardo Rixi. La protesta, che aveva coinvolto il settore in Sicilia, si è conclusa con questa comunicazione ufficiale.

La protesta degli autotrasportatori siciliani è rientrata. Decisiva la riunione che si è tenuta ieri sera al ministero dei Trasporti, presieduta dal vice ministro Edoardo Rixi. Istituito un tavolo tecnico tra il Comitato degli autotrasportatori e il Mit, che verrà allargato ai ministeri.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Accordo al ministero dei Trasporti, scongiurato il blocco dei porti: i “padroncini” siciliani sospendono la protesta Leggi anche: Autotrasportatori convocati al Ministero, sospeso lo stop dei tir Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Concessioni balneari, MIT: confronto con gli enti territoriali sul bando-tipo; Autotrasporto, confronto al MIT: focus su costi energetici e tenuta del settore; Ministero Trasporti apre sulle richieste dell’autotrasporto; Il ministero dei Trasporti accoglie le richieste degli autotrasportatori siciliani: confermato lo stop alla protesta. Ministero Trasporti apre sulle richieste dell’autotrasportoDopo la proclamazione del fermo di Unatras, si è svolto il 22 aprile 2026 un incontro tra le associazioni dell’autotrasporto e il vice-ministro dei Trasporti Rixi. Il ministero apre su credito accise, ... trasportoeuropa.it Accordo al ministero dei Trasporti, scongiurato il blocco dei porti: i padroncini siciliani sospendono la protestaScongiurato il blocco dei porti siciliani . Il vertice romano, coordinato dal viceministro Edoardo Rixi e al quale ha partecipato anche il Comitato ... gazzettadelsud.it Ciao a tutti!!! chi è stato i n Sri Lanka potete gentilmente consigliarmi un driver o una ditta per trasporti per 4 gg Grazie a tutti in anticipo! - facebook.com facebook Hormuz, la crisi cambia sempre forma: nel dopo PNRR la vera forza dell’Italia sta negli asset energia e trasporti x.com