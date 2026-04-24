Il Milan non ha segnato negli ultimi 50 giorni, una fase senza reti che preoccupa l’allenatore. Leao potrebbe lasciare la squadra, e per questo motivo Allegri cerca un attaccante di ruolo. Sono stati fatti dei nomi di possibili nuovi acquisti, ma ancora nessuna decisione ufficiale è stata comunicata. La squadra si prepara a cercare soluzioni per migliorare la produzione offensiva.

Come sappiamo, l'attacco del Milan di Allegri non esulta da più di 50 giorni: l'ultimo a gonfiare la rete è stato Rafael Leao contro la Cremonese in trasferta i primi di marzo. Nel corso di queste ultime settimane di campionato, perciò, si faranno sicuramente delle riflessioni ulteriori per capire chi tenere o cedere nel calciomercato estivo. Una delle situazioni più discusse di tutte è sicuramente quella legata a Rafael Leao. Secondo il Corriere dello Sport, l'avventura di Leao al Milan sembra essere ai titoli di coda: il club rossonero, infatti, davanti ad una cifra importante, potrebbe vacillare, simbolo che il portoghese non è più considerato incedibile come prima.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Il Milan non segna più, Allegri chiama il numero 9: tutti i nomi in lista

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