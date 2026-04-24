il michael scott del chelsea

Liam James Rosenior ha lavorato al Chelsea dal 6 gennaio al 22 aprile, un periodo che si è rivelato molto difficile. Durante quei mesi, la sua esperienza nel club è stata caratterizzata da numerose difficoltà e risultati insoddisfacenti. La sua presenza nello staff ha coinciso con un momento complicato per la squadra, senza riuscire a cambiare l’andamento delle prestazioni.

L’esperienza di Liam James Rosenior al Chelsea è durata dal 6 gennaio al 22 aprile ed è stata terribile. Non c’è niente da salvare, solo troppe sconfitte e una serie di momenti cringe. Rosenior è arrivato a Londra con la fama di allenatore intelligente e tatticamente preparato, lascia come un incrocio tra Ted Lasso e Michael Scott (o David Brent, visto che siamo in Inghilterra). Certo, anche nel mestiere di allenatore il confine tra essere un coglione e essere un genio è molto sottile. Rosenior, ad esempio, non ha avuto comportamenti molto diversi da quelli di Arteta, che da sette anni allena l’Arsenal e che ha avuto tempo e modo di plasmare la squadra a sua immagine e somiglianza e guadagnare una giusta stima per il suo lavoro.🔗 Leggi su Ultimouomo.com

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