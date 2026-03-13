Alien Romulus 2 | Michael Fassbender è la causa delle tensioni tra Fede Álvarez e Ridley Scott?

Secondo alcune fonti, il regista di Alien: Romulus avrebbe deciso di lasciare il progetto a causa di divergenze con Ridley Scott riguardo ai collegamenti con Prometheus. La decisione sarebbe avvenuta dopo un confronto creativo tra i due, che avrebbe portato alla rottura dei rapporti. Non ci sono altre informazioni ufficiali sui motivi che hanno portato alla scelta di abbandonare il film.

Secondo nuove indiscrezioni, il regista di Alien: Romulus avrebbe abbandonato il sequel a seguito di uno scontro creativo con Ridley Scott su legame con Prometheus. Dopo l'uscita di scena di Fede Álvarez, il sequel di Alien: Romulus sembra aver finalmente trovato il suo nuovo regista. Ma nel frattempo sarebbe trapelata la ragione alla base degli scontri tra Alvarez e Ridley Scott che ha spinto il regista di Evil Dead ad abbandonare il franchise. Ma andiamo con ordine. Chi potrebbe dirigere Alien Romulus 2 al posto di Fede Álvarez? Al momento il nome che è emerso come possibile candidato alla regia di Alien: Romulus 2 è Michael Sarnoski, che ha all'attivo la regia di A Quiet Place: Giorno 1, altro thriller d'atmosfera ad alto tasso di . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

