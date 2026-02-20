Durante le celebrazioni del Mardi Gras a New Orleans, l’attore Shia LaBeouf è stato arrestato con l’accusa di aggressione. La polizia ha riferito che l’attore ha rivolto insulti omofobi e ha aggredito verbalmente alcuni partecipanti alla festa. Testimoni hanno assistito a momenti di tensione, mentre le forze dell’ordine intervenivano per placare la situazione. La scena si è svolta davanti a numerosi spettatori, creando scompiglio tra i presenti. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media locali e dei partecipanti alla parata.

L’attore Shia LaBeouf è stato incriminato per aggressione ed è accusato di aver utilizzato ripetutamente insulti omofobi durante le celebrazioni del Mardi Gras a New Orleans. È quanto emerge dal rapporto della polizia di New Orleans. L’attore ha colpito due uomini fuori dal locale Royal Street Inn & R Bar, vicino allo storico French Quarter, ed è stato immobilizzato fino all’arrivo degli agenti. LaBeouf è stato poi trasportato in ospedale per ricevere cure per ferite di natura non specificata e, una volta dimesso, è stato arrestato e preso in custodia. Nel video, si sente LaBeouf ripetere alla polizia: “ Non ho mai toccato nessuno in vita mia “, ma sono molte le immagini dell’aggressione circolate in rete.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - New Orleans, il video dell'arresto dell'attore Shia LaBeouf durante le celebrazioni del Mardi Gras

Leggi anche: Chi è Shia LaBeouf, l’attore arrestato per aver “terrorizzato” New Orleans durante il Mardi Gras

Leggi anche: Shia LaBeouf fermato a New Orleans dopo una rissa durante il Mardi Gras

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.