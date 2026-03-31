Alla Casa del Cinema il 1 aprile presentazione del doc | Il mestiere dell’Autore – ingresso libero

Il 1 aprile 2026 alle 11:00 presso la Casa del Cinema si terrà la presentazione del documentario “Il mestiere dell’Autore”. L’evento è gratuito e aperto al pubblico. La proiezione sarà seguita da un momento di approfondimento con il regista e alcuni protagonisti del film. La casa del cinema si trova a Roma.

Roma, mercoledì 1 aprile 2026 ore 11:00 Casa del Cinema Presentazione del del documentario “ Il mestiere dell’Autore – Gli Autori Radiotelevisivi si raccontano”, a cura di Linda Brunetta e Stefano Sarcinelli ingresso gratuito fino a esaurimento posti Si tiene mercoledì 1 aprile 2026 alle ore 11:00 alla Casa del Cinema di Roma – a ingresso gratuito fino a esaurimento posti – la proiezione del documentario “ Il mestiere dell’Autore – Gli Autori Radiotelevisivi si raccontano ”, a cura di Linda Brunetta e Stefano Sarcinelli. Alla presentazione del film saranno presenti: Linda Brunetta in qualità di regista e presidente Anart, il co-regista Stefano Sarcinelli, Massimo Cinque – autore di Domenica In, Valentina Amurri e Stefano Balassone – vicedirettore di Raitre ed ex consigliere d’amministrazione Rai. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Alla Casa del Cinema il 1 aprile presentazione del doc: “Il mestiere dell’Autore” – ingresso libero Articoli correlati A Torino torna il Green Film Lab: sostenibilità al centro del cinema d’autore in programma ad aprileDal 17 al 19 aprile Torino ospiterà un appuntamento di rilievo per il mondo del cinema d’autore: il Green Film Lab, il workshop dedicato alla... Officina Pasolini: un aprile tra musica world, cinema e teatro d’autoreCosa: Programmazione culturale di aprile dell’Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini. Aggiornamenti e contenuti dedicati Discussioni sull' argomento Film per Lanterne magiche, la rassegna di aprile alla Casa del Cinema; Sito Istituzionale | Film per Lanterne Magiche, i titoli di aprile; Casa del Cinema, il programma di aprile 2026; SECOND LIFE - Alla Casa del Cinema ad Aprile Testa o Croce? di Alessio Rigo de Righi e Matteo Zoppis. Film per Lanterne magiche, la rassegna di aprile alla Casa del CinemaProsegue il ciclo di proiezioni presso la Casa del Cinema intorno alla mostra Lanterne magiche. Fotografie dalla collezione Valerio De Paolis, dedicata alla collezione di Valerio De Paolis (fino al ... romatoday.it MattinaRai1. . Continuano gli scavi alla Casa del Jazz a Roma. Dopo il sopralluogo nel punto in cui i vigili del fuoco stanno scavando per superare il cumulo di detriti che impediscono l’ispezione di alcune delle gallerie sotto la villa il prefetto Giannini a #StorieI facebook