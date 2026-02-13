Mercatino dell' antico spostato al weekend del 21 febbraio salta a marzo Paperonly

Il Mercatino dell’antico, previsto per il 15 febbraio, è stato posticipato al weekend del 21 febbraio a causa di problemi organizzativi. Gli appassionati dovranno aspettare ancora qualche giorno in più per scoprire pezzi di antiquariato, modernariato e oggetti d’epoca che solitamente attirano molti visitatori. La manifestazione, che si svolge di solito la terza domenica del mese, si terrà invece nel fine settimana successivo, allungando così i tempi di attesa. Nel frattempo, il mercato Paperonly del mese di marzo è stato cancellato.

La fiera dedicata ai collezionisti slitta alla prossima settimana. L'esposizione cartacea, invece, salta un altro turno e tornerà solamente dal mese entrante Gli appassionati di rarità e oggetti del passato dovranno pazientare ancora qualche giorno. L'evento dedicato all'antiquariato, all'hobbistica e al modernariato, che solitamente va in scena la terza domenica del mese ed era originariamente previsto per il 15, è stato spostato. I banchi espositivi troveranno infatti spazio in piazza dei Caduti e lungo via Ascenzi la settimana successiva. Gli organizzatori hanno riprogrammato la manifestazione per il 22 febbraio.🔗 Leggi su Viterbotoday.itImmagine generica

