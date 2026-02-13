Mercatino dell' antico spostato al weekend del 21 febbraio salta a marzo Paperonly

Il Mercatino dell’antico, previsto per il 15 febbraio, è stato posticipato al weekend del 21 febbraio a causa di problemi organizzativi. Gli appassionati dovranno aspettare ancora qualche giorno in più per scoprire pezzi di antiquariato, modernariato e oggetti d’epoca che solitamente attirano molti visitatori. La manifestazione, che si svolge di solito la terza domenica del mese, si terrà invece nel fine settimana successivo, allungando così i tempi di attesa. Nel frattempo, il mercato Paperonly del mese di marzo è stato cancellato.

