Chi è Alex Karp il controverso capo di Palantir che ha ammesso ogni tanto di uccidere persone

Alex Karp, CEO di Palantir, ha ammesso che la sua azienda fornisce strumenti utilizzati in operazioni militari e di sorveglianza, creando polemiche. La società, specializzata in analisi di dati, collabora con governi e forze dell’ordine, alimentando il dibattito sull’etica delle tecnologie di sorveglianza. Recentemente, Karp ha riconosciuto che i sistemi sviluppati vengono impiegati anche in contesti di conflitto armato, sollevando dubbi sulla responsabilità di Palantir nelle decisioni di vita e morte. La questione rimane al centro di molte discussioni pubbliche e politiche.
Alex Karp e Palantir: Quando la Tecnologia Decide Chi Vive e Chi Muore. La Silicon Valley si interroga, e non solo lei, sulla figura di Alex Karp, amministratore delegato di Palantir Technologies. Un video risalente a luglio dello scorso anno, periodicamente riemerso sui social media, ha riacceso i riflettori sulla sua azienda e sulle implicazioni etiche del suo lavoro: Karp, con un’apparente noncuranza, ha ammesso che Palantir, a volte, contribuisce alla morte di persone. Questa affermazione, sebbene contestualizzata nel ruolo di fornitore di tecnologie per le forze dell’ordine e l’esercito, ha sollevato un dibattito acceso sul confine tra innovazione e responsabilità.🔗 Leggi su Ameve.eu
