Chi è Alex Karp il controverso capo di Palantir che ha ammesso ogni tanto di uccidere persone

Da ameve.eu 19 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alex Karp, CEO di Palantir, ha ammesso che la sua azienda fornisce strumenti utilizzati in operazioni militari e di sorveglianza, creando polemiche. La società, specializzata in analisi di dati, collabora con governi e forze dell’ordine, alimentando il dibattito sull’etica delle tecnologie di sorveglianza. Recentemente, Karp ha riconosciuto che i sistemi sviluppati vengono impiegati anche in contesti di conflitto armato, sollevando dubbi sulla responsabilità di Palantir nelle decisioni di vita e morte. La questione rimane al centro di molte discussioni pubbliche e politiche.

Alex Karp e Palantir: Quando la Tecnologia Decide Chi Vive e Chi Muore. La Silicon Valley si interroga, e non solo lei, sulla figura di Alex Karp, amministratore delegato di Palantir Technologies. Un video risalente a luglio dello scorso anno, periodicamente riemerso sui social media, ha riacceso i riflettori sulla sua azienda e sulle implicazioni etiche del suo lavoro: Karp, con un’apparente noncuranza, ha ammesso che Palantir, a volte, contribuisce alla morte di persone. Questa affermazione, sebbene contestualizzata nel ruolo di fornitore di tecnologie per le forze dell’ordine e l’esercito, ha sollevato un dibattito acceso sul confine tra innovazione e responsabilità.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

Michael Burry all’attacco di Palantir, la “grande scommessa” contro Alex KarpMichael Burry ha criticato Palantir, accusando l’azienda di sovrastimare le sue capacità e di rischiare di ingannare gli investitori.

Leggi anche: Breve storia di Alex Karp, l’uomo che sta creando il vero Grande Fratello

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Michael Burry all’attacco di Palantir, la grande scommessa contro Alex Karp; Il CEO di Palantir, Alex Karp, ha registrato un video sull’ICE per i suoi dipendenti; Epstein, Palantir e Thiel: cosa sta succedendo; Palantir, presunto hackeraggio globale: online accuse shock rilanciate da Solovyov.

Chi è Alex Karp, il controverso capo di Palantir che ha ammesso (ogni tanto) di uccidere personeFilosofo, umanista, ex democratico convertito al trumpismo. Il ceo di Palantir è diventato il personaggio più controverso della Silicon Valley. Video ... repubblica.it

Palantir ha sviluppato ImmigrationOS per l’Ice. Stefano Feltri: «L’azienda di Peter Thiel oggi è al servizio delle politiche più autoritarie di Trump»La piattaforma suggerisce agli agenti quali sono i migranti da cercare per primi. E dire che l’amministratore delegato, Alex Karp, è stato a lungo considerato tra i pochi della Silicon Valley «di sini ... vanityfair.it