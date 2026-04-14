A Beverly Hills, l'attrice è stata vista indossare un completo total white, con un dolcevita a mezze maniche bianco, che si presenta come un capo semplice e versatile per la stagione primaverile. La serie televisiva degli anni '90 ha recentemente ripreso la programmazione, riaccendendo l'interesse del pubblico verso i protagonisti e i loro look. Molti spettatori ricordano le scelte di stile dei personaggi, che hanno influenzato anche le tendenze di moda dell’epoca.

Beverly Hills 90210 è tornato sul piccolo schermo e con lui anche la passione per i suoi protagonisti a cui milioni di adolescenti hanno guardato con curiosità non solo per le loro vicende personali, ma anche per “rubare” qualche capo dal loro armadio. Tra i personaggi più apprezzati in questo senso non possiamo dimenticare Kelly Taylor interpretata da Jennie Garth, diventata un’icona di stile dentro e fuori lo schermo. Sono passati più di vent’anni dalla prima puntata in Italia del teen drama, ma ieri come oggi l’attrice è fonte di ispirazione per chi vuole avere un look di tendenza, fatto di capi semplici che colpiscono nel segno. A pochi sarà sfuggito il dolcevita bianco a mezze maniche che possiamo eleggere senza timore “capo della primavera” perché nella semplicità sta tutta la sua forza.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Beverly Hills, Jennie Garth sfoggia il total white e ci svela il capo effortless della primavera: il dolcevita a mezze maniche bianco che sta bene a tutte

Jennie Garth: il buio dietro il successo di Beverly Hills 90210L’attrice Jennie Garth ha aperto il proprio cuore riguardo alle profonde difficoltà personali affrontate dopo il successo mondiale della serie...

Jennie Garth, il divorzio, gli aborti spontanei e le dipendenze: «La fama improvvisa per Beverly Hills 90210 è stata spaventosa, ho toccato il fondo»Gli anni più difficili, tuttavia, arrivarono dopo il divorzio dal secondo marito Peter Falcinelli.

Ieri pomeriggio, con Effe, ci siamo riguardati un botto di episodi della prima stagione di Beverly Hills 90210. È proprio triste, sì, pensare che questi due attori se ne sono andati troppo presto. Detto ciò, i dialoghi della serie sono davvero esilaranti. Li ricordavo b - facebook.com facebook

BEVERLY HILLS, 90210: Da venerdì 3 aprile su Sky e NOW tutte le stagioni del teen drama per eccellenza x.com