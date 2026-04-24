il linguaggio del rap entra nella scuola

A Cesena il rap, originariamente nato come forma di protesta, viene ora utilizzato nelle scuole come linguaggio per le recensioni teatrali e come strumento per coinvolgere i giovani nel mondo dello spettacolo. La sua presenza in ambienti educativi segna una novità rispetto al suo ruolo tradizionale, adattandosi alle esigenze di comunicazione degli studenti e offrendo nuove possibilità di espressione.

Il rap è nato come forma di rivalsa e protesta, ma a Cesena diventa linguaggio per la recensione teatrale e strumento per avvicinare i giovani al palcoscenico. Sono tornati anche quest’anno al Teatro Bonci di Cesena i Tic Poesia, degli speciali laboratori di educazione allo sguardo rivolti alle scuole medie e superiori, uno dei numerosi progetti che ERT Emilia Romagna Teatro Teatro Nazionale dedica al mondo dell’adolescenza. Potente e immediato, il rap offre ai ragazzi un codice espressivo autentico con cui elaborare emozioni complesse e trasformare il proprio sguardo sulla realtà in un’opera parallela. Il progetto è una declinazione particolare del già sperimentato Teatro in Classe, frutto della storica collaborazione tra ERT e il Resto del Carlino con il sostegno di Conad.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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