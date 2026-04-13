Terni il progetto ‘Good Vibes a scuola’ entra ai licei Angeloni | Linguaggio diretto concreto e vicino all’esperienza quotidiana

A Terni, i licei Angeloni hanno accolto il progetto ‘Good Vibes a scuola’, offrendo agli studenti l’opportunità di discutere di prevenzione, sicurezza e scelte consapevoli nei momenti di svago. L’iniziativa si inserisce in un percorso di sensibilizzazione rivolto ai giovani, con un approccio che utilizza un linguaggio diretto e vicino alle esperienze quotidiane degli studenti. La partecipazione ha coinvolto i ragazzi in un confronto su temi rilevanti per la loro quotidianità.

Una nuova tappa per il progetto ‘Good Vibes a scuola’. Gli studenti dei licei ‘Angeloni’ hanno potuto vivere un momento di confronto sui temi della prevenzione, della sicurezza e delle scelte consapevoli nei luoghi del divertimento. L’iniziativa si è svolta stamattina – lunedì 13 aprile – ed è.🔗 Leggi su Ternitoday.it Istituto 'Casagrande Cesi' Terni, divertimento e sicurezza: “Good Vibes” porta la prevenzione nelle scuoleL’iniziativa, coordinata da Laura Pernazza, si è aperta con i saluti della dirigente scolastica Marina Marini e del direttore regionale dei Vigili... Scuola, nuovi programmi per i licei. Entra l’Ai, geografia distinta da storiaScuola, è arrivata sul tavolo del ministero la revisione dei programmi per i licei.