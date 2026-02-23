Auto e scooter incendiati tra San Donato e l' università | il piromane filmato dalle telecamere | FOTO

Un piromane ha causato incendi di auto e scooter tra San Donato e l’università, e le telecamere di sorveglianza hanno catturato le sue azioni. Le indagini della Polizia hanno portato a identificare l’uomo responsabile, che avrebbe messo in atto diversi atti dolosi in questa zona. Le immagini mostrano chiaramente il momento in cui il soggetto appicca le fiamme, lasciando dietro di sé danni ingenti. La sua presenza è stata confermata anche dai rilievi tecnici effettuati sul campo.

Cappellino, cappotto ed esche incendiarie: così avrebbe disseminato fiamme nella notte. Dopo settimane la polizia ha denunciato un 24enne Dopo settimane di indagini, la Squadra mobile di Bologna ha dato un nome e un volto al responsabile del raid incendiario che aveva lasciato dietro di sé una scia di auto carbonizzate, motorini distrutti e cassonetti in fiamme sparsi tra in quartiere San Donato e la zona universitaria. La polizia ha denunciato per incendio doloso un cittadino tunisino di 24 anni, pluripregiudicato e irregolare sul territorio italiano, ritenuto l'autore degli attacchi piromani avvenuti lo scorso 15 dicembre.