Il ladro morto ad Arezzo? Una clamorosa scoperta | ecco chi era

Il ladro di 46 anni, albanese e già conosciuto alle forze dell’ordine, è stato trovato morto durante un tentativo di fuga dopo aver rubato in una villa a Gorello, una frazione di Arezzo, nella notte tra il 13 e il 14 febbraio. La scoperta ha rivelato che l’uomo era stato coinvolto in precedenti furti nella zona e che, nel tentativo di scappare, ha avuto un incidente fatale lungo la strada regionale 71 verso la Valdichiana.

Nella notte tra il 13 e il 14 febbraio, un uomo di 46 anni, di origine albanese e già noto alle forze dell'ordine, è morto mentre tentava di fuggire dopo un furto in una villa a Gorello, frazione del comune di Arezzo, lungo la strada regionale 71 verso la Valdichiana. I carabinieri lo hanno identificato come Cristea Arben, residente nel Lazio, grazie ai documenti trovati sul corpo.Secondo la ricostruzione, Cristea Arben e due complici avevano preso di mira la villa mentre i proprietari erano fuori a cena. Il raid era iniziato già nella mattinata con furti in altre abitazioni della zona. Durante la fuga, il 46enne ha saltato un terrazzamento e con una gamba è rimasto infilzato su un paletto di ferro di una barriera anti-cinghiali posta lungo un piccolo rio.