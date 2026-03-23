A nna Paola Sabatini è nata a Vasto nel 1979, dal 2023 è direttrice generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, che gestisce migliaia di istituti scolastici, personale docente e amministrativo e circa 800mila alunni. In precedenza, aveva ricoperto lo stesso incarico per l’Ufficio Regionale del Molise. Ha insegnato all’Università di Chieti e Pescara e all’Accademia delle Belle Arti di L’Aquila. Da anni è docente all’università LUMSA di Rom a. Ha ricevuto l’onorificenza di Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. È sposata e ha una figlia che studia Medicina. Rientro: 9 scuole su 10 non hanno le certificazioni di sicurezza X Ore 6. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La sveglia suona presto per la direttrice dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio. Lezione d’inglese, un foulard al collo e via. L’attende una giornata impegnativa

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