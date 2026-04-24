Un allevatore della zona di Pradalina ha denunciato che nelle ultime ore sei delle sue pecore sono state uccise da un attacco di lupi. La sua attività, che dieci anni fa contava circa 300 capi, si è ridotta a circa cento animali. L’uomo ha espresso la preoccupazione che, con questa escalation di predazioni, potrebbe essere costretto ad abbandonare l’attività. La situazione si inserisce in un quadro di crescente predazione da parte dei lupi nella zona.

Dieci anni fa allevava 300 pecore, oggi gliene sono rimaste solo un centinaio. Le ultime sei le hanno sbranate i lupi a Pradalina. "Aiutateci o saremo costretti ad abbandonare i nostri paesi", dice esasperato il pastore di Rossano di Zeri Roberto Figaroli. "Quando ho visto l’altra mattina venirmi incontro i quattro maremmani infangati, feriti e cosparsi di sangue, ho subito capito che la notte i lupi avevano assalito il gregge nel recinto", racconta. Roberto Figaroli, 46 anni, allevatore di pecore zerasche da generazioni è prostrato. "Una decina di anni fa, avevo un capitale di 300 capi; poi con il ritorno del lupo mi sono ridotto adesso ad avere un centinaio di pecore.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il grido dell’allevatore : "Altre sei pecore sbranate dai lupi. Dovremo abbandonare"

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