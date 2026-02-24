Undici pecore sbranate in un allevamento alla Rasa

Un lupo ha attaccato un allevamento alla Rasa, causando la morte di undici pecore e agnelli. La presenza di tracce di zampate e morsi suggerisce l’intervento di un predatore selvatico. L’allevatore ha scoperto le carcasse questa mattina, trovando gli animali in cattive condizioni. La zona, nota per la presenza di fauna selvatica, è ora sotto osservazione delle autorità. La vicenda solleva preoccupazioni sulla convivenza tra uomini e predatori.

Varese, 24 febbraio 2026 – Potrebbe esserci l'attacco di un lupo dietro la morte di undici ovini, fra pecore e agnelli, attaccati in un allevamento alla Rasa, frazione collinare di Varese. Sono in corso gli accertamenti da parte della polizia provinciale per stabilire con precisione la natura dell'attacco: tra le ipotesi al vaglio vi è, appunto, quella dell'aggressione di un lupo, ma al momento si resta in attesa degli esiti tecnici e dei rilievi effettuati. A dare la notizia è la sezione varesina di Coldiretti. Sul posto sono intervenuti gli operatori incaricati dei controlli, che hanno eseguito i rilievi e avviato le verifiche, compresi i campionamenti necessari per gli approfondimenti di laboratorio che consentiranno di capire quale animale abbia sbranato gli ovini.