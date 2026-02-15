Perché la trasmissione torna al centro della scena in Formula 1

La ripresa delle trasmissioni torna a occupare un ruolo centrale in Formula 1 a causa delle sfide tecniche che le monoposto devono affrontare. La scelta di aggiornare i sistemi di trasmissione influisce direttamente sulla velocità in pista e sulla durata delle gare, come dimostrano gli ultimi test svolti in Spagna.

Le decisioni legate alla trasmissione delle monoposto rappresentano un elemento cruciale per prestazioni, affidabilità e gestione energetica, in un contesto dove ogni scelta di progetto può influire sul tempo sul giro. Le discussioni regolamentari, unite alle evidenze emerse dai test, hanno messo in luce come la configurazione dei rapporti, la robustezza degli ingranaggi e l’efficacia del turbo possano variare in funzione delle esigenze delle piste e delle strategie di gara. Il dibattito sul regolamento ha toccato la possibilità di imporre una trasmissione identica per tutte le squadre, con una analoga ingranaggeria. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

