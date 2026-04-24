Il governo ha approvato un decreto-legge correttivo che interviene sulla norma relativa ai rimpatri volontari. La modifica riguarda in particolare l'incentivo destinato agli avvocati coinvolti in questi procedimenti. La nuova disposizione sostituisce quella precedente, introducendo variazioni specifiche nell'ambito delle procedure di rimpatrio. La modifica è stata adottata attraverso un decreto-legge, senza passare da un nuovo testo di legge approvato dal Parlamento.

Ha modificato la parte sull'incentivo agli avvocati con un decreto-legge correttivo del "decreto sicurezza", approvato in via definitiva Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto-legge per correggere una norma molto discussa contenuta nel nuovo “decreto sicurezza”, approvato oggi in via definitiva dalla Camera, che introduceva un compenso economico per gli avvocati che assistono le persone migranti nelle pratiche di rimpatrio volontario, e che riescono a farle effettivamente rimpatriare. Il governo è intervenuto frettolosamente e in modo caotico dopo che il presidente della Repubblica Sergio Mattarella aveva fatto capire di essere contrario a questa misura: la norma non è stata cancellata dal decreto sicurezza, ma il nuovo provvedimento la modifica senza cambiare il decreto stesso.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Il governo ha messo una pezza alla norma sui rimpatri volontari

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