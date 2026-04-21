Il governo ha annunciato che porrà la fiducia sul decreto sicurezza durante la discussione in aula alla Camera, prevista per mercoledì 22 aprile a partire dalle 16. La decisione arriva in un momento di acceso dibattito sulla norma riguardante i rimpatri, con il premier che ha confermato che questa parte del provvedimento resterà invariata. Un ex presidente del consiglio ha invece definito la situazione gravissima.

Il governo porrà la fiducia al decreto sicurezza in discussione nell'aula della Camera. Dalle 16 di domani, mercoledì 22 aprile, è previsto il via alle dichiarazioni di voto e, a seguire, il voto sulla fiducia e l'esame dei 145 ordini del giorno. È quanto emerso dalla riunione dei capigruppo. Per domani è confermato alle 15 il question time. Le tappe Sui rimpatri - dopo i rilievi del Colle - il governo corregge il tiro. E la soluzione prospettata, per superare l'impasse sul decreto sicurezza, è quella di un decreto legge ad hoc per abrogare la norma che introduce un incentivo per gli avvocati che seguono una pratica di rimpatrio volontario.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Dl sicurezza, il governo pone la fiducia. Meloni: «Norma sui rimpatri resta, nessun pasticcio». Conte: gravissimo

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