Il governo ha predisposto un disegno di legge che prevede il commissariamento della federazione calcistica nazionale. La proposta, firmata da un senatore di Fratelli d’Italia, si intitola “Disposizioni per il potenziamento dei vivai e la sostenibilità del sistema calcio”. La disposizione relativa al commissariamento si trova al punto 6 del testo, come ultima sezione, quasi come un’appendice.

L’hanno messo al punto 6. L’ultimo. Quasi un’appendice. Invece è il cuore del disegno di legge a firma del senatore Paolo Marcheschi di Fratelli d’Italia che invece si intitola “Disposizioni per il potenziamento dei vivai e la sostenibilità del sistema calcio”: il commissariamento della Federcalcio. E’ la proposta che illustra nei dettagli il piano del ministro Abodi per mettere in mano al governo la disastrosa Figc per i prossimi 3 anni. Una sorta di “golpe” che giustifica i tentennamenti degli aspiranti al trono vuoto di Gravina, Malagò soprattutto. Abodi l’aveva detto, e il governo ora prova a farlo superando la normativa vigente. Con una nuova legge, ad hoc.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il governo ha già scritto il disegno di legge per commissariare la Figc

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