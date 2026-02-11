Il governo italiano ha appena approvato un nuovo disegno di legge che stringe i limiti all’accoglienza dei migranti. Tra le misure ci sono provvedimenti restrittivi e la possibilità di istituire un “blocco navale”, anche se il testo completo non è ancora stato reso pubblico. La decisione ha suscitato reazioni contrastanti tra chi chiede più controlli e chi teme ripercussioni sui diritti umani.

Durante il consiglio dei ministri che si è tenuto nel pomeriggio a Palazzo Chigi il governo ha approvato un disegno di legge sull’immigrazione. Il testo non è ancora disponibile, ma le anticipazioni diffuse in queste ore dai giornali sulla base delle bozze circolate negli ultimi giorni confermano che il ddl contiene vari provvedimenti restrittivi sull’accoglienza. Una delle principali misure introdotte ha a che fare con il blocco navale cioè con la possibilità di interdire (per non più di trenta giorni, prorogabili fino a un massimo di sei mesi) l’attraversamento del limite delle acque territoriali nei casi «di minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza nazionale intesa come rischio concreto di atti di terrorismo o di infiltrazione di terroristi», di «pressione migratoria eccezionale tale da compromettere la gestione sicura dei confini», e infine in casi di emergenze sanitarie globali e eventi internazionali di alto livello che richiedano l’adozione di misure straordinarie di sicurezza. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Il governo ha approvato un nuovo disegno di legge che limita l’accoglienza dei migranti

Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera a un nuovo disegno di legge sull’immigrazione.

