Il governo ha preparato un disegno di legge che prevede il commissariamento della Federcalcio, inserito come ultimo punto tra le disposizioni sul rafforzamento dei vivai e la sostenibilità del sistema calcio. Il testo, a firma di un senatore di Fratelli d’Italia, include questa misura come una delle ultime disposizioni del provvedimento. La proposta si aggiunge alle iniziative già in cantiere per intervenire sulla gestione del calcio italiano.

L’hanno messo al punto 6. L’ultimo. Quasi un’appendice. Invece è il cuore del disegno di legge a firma del senatore Paolo Marcheschi di Fratelli d’Italia che invece si intitola “Disposizioni per il potenziamento dei vivai e la sostenibilità del sistema calcio”: il commissariamento della Federcalcio. E’ la proposta che illustra nei dettagli il piano del ministro Abodi per mettere in mano al governo la disastrosa Figc per i prossimi 3 anni. Una sorta di “golpe” che giustifica i tentennamenti degli aspiranti al trono vuoto di Gravina, Malagò soprattutto. Abodi l’aveva detto, e il governo ora prova a farlo superando la normativa vigente. Con una nuova legge, ad hoc.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il governo ha già pronto il disegno di legge per commissariare la Figc

Notizie correlate

Leggi anche: Il governo ha già scritto il disegno di legge per commissariare la Figc

Riforma calcio: il Governo può commissariare la FIGC per i risultati? Cosa sapere Il Governo presenta il DDL con clausola di commissariamento FIGC per i risultati Nazionali.

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: FIGC: il governo studia il commissariamento per riformare il calcio italiano; Riforma del calcio, ecco il primo passo del governo: i punti della prima bozza del Ddl; Malagò contro Abete: la corsa al trono della Figc e l’ombra del governo. L’ipotesi del terzo uomo; Figc, la politica studia il commissariamento per legge.

Il governo ha già scritto il disegno di legge per commissariare la FigcLa proposta di legge è la prima mano giocata da Abodi per prendersi la Figc. Dentro c'è nero su bianco il progetto del golpe federale ... ilnapolista.it

Malagò contro Abete: il ruolo di Marotta e Gravina, le mire del governo, gli scenari. Le vere trame dietro la corsa alla FigcIl primo candidato ufficiale alla successione di Gabriele Gravina in FederCalcio ha un nome pesante e un profilo inconfondibile: Giovanni Malagò è il nome su cui la Serie A ha deciso di puntare per il ... ilfattoquotidiano.it

Riforme Figc, tutti d'accordo e Malagò sale. Maldini affascina e spunta Zola facebook

Riforme #Figc, tutti d'accordo e Malagò sale. Maldini affascina e spunta Zola x.com