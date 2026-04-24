Il gol del portiere

Nel pomeriggio di sabato 11 aprile 2026, allo Stadio Partenio di Avellino, si è verificato un episodio insolito durante una partita di calcio. Il portiere di una delle squadre ha segnato un gol, un evento piuttosto raro nel calcio professionistico. La partita si è conclusa con questa rete, che ha suscitato attenzione tra i tifosi e gli sportivi presenti allo stadio. Nessuna altra informazione sulle circostanze precise del gol è stata diffusa.

di Giuseppe Ilario Nel pomeriggio di sabato 11 aprile 2026, allo Stadio Partenio di Avellino, nei minuti di recupero della gara di serie B di calcio Avellino-Catanzaro, il portiere irpino Antony Iannarilli ha abbandonato la porta e, saltando più in alto di tutti nell’area avversaria, con un colpo di testa ha battuto il pari ruolo della squadra calabrese, fissando definitivamente il risultato in parità, uno a uno. Calorosa esultanza del pubblico di casa per il gol del protagonista inatteso e per il punto fondamentale conquistato, che ha posto la formazione biancoverde del bravo ed esperto “mister” Ballardini in una situazione di classifica più tranquilla.🔗 Leggi su Ildenaro.it GOL DEL PORTIERE DEL BENFICA AL 98' MINUTO Notizie correlate Messi infinito, segna il gol 901: classe o papera del portiere?Nella vittoria in rimonta dell’Inter Miami su New York City (3-2), Leo Messi ha toccato quota 901 gol in carriera. Gol del portiere contro il Real Madrid? La scuola calcio del Benfica lo ricrea cosìL'iconico gol di Anatoliy Trubin al 98' contro il Real Madrid entrerà probabilmente nella storia del Benfica. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Mantova-Avellino 0-2: decidono Missori e Favilli, salvezza assicurata; Il Bari cade al San Nicola, passa il Venezia. Colpo Avellino a Mantova, sei gol dello Spezia; Antony Iannarilli, il portiere goleador: Segnare sotto la curva è stato bellissimo. Lo dedico a nonno, il mio primo tifoso; D’Agostino, doppio ruolo e obiettivi chiari: Voglio una vittoria a Mantova. Lo stadio? Fermo, ma non per colpa nostra. Il portiere goleador Iannarilli segna di testa e l’Avellino evita la sconfitta: secondo gol in carrieraIl portiere dell'Avellino, Anthony Iannarilli, segna all'ultimo minuto e regala un punto alla squadra di Ballardini contro il Catanzaro: è il secondo ... fanpage.it Gol del portiere, Iannarilli fa impazzire Avellino. Frena il Venezia, il Monza si fa sottoIannarilli decisivo nell'1-1 col Catanzaro. La capolista rallenta a Chiavari con l'Entella, 2-0 brianzolo al Bari. Colpo Samp a Pescara ... tuttosport.com Da portiere a portiere: Angelo Peruzzi dice la sua su Di Gregorio. Giusto puntare ancora su di lui la prossima stagione La leggenda bianconera ha le idee chiare e lo abbiamo incontrato a margine del podcast di Tuttosport “L'INDIMENTICABILE '96 – Te la ric - facebook.com facebook ESCLUSIVA di Angelo #Peruzzi a #Juventusnews24 Il leggendario portiere, che dal 1991 al 1999 ha vinto 10 trofei con la Vecchia Signora, ha raccontato il significato di vestire la maglia bianconera x.com