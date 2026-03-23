Nella vittoria in rimonta dell’Inter Miami su New York City (3-2), Leo Messi ha toccato quota 901 gol in carriera. Da una situazione da calcio piazzato, in seguito a un fallo su Maxi Moralez, l’argentino ha sferrato un tiro rasoterra: passato sotto la barriera, il pallone ha subito una leggera deviazione. Sui social però non sono mancate le critiche al portiere. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Messi infinito, segna il gol 901: classe o papera del portiere?

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