Gol del portiere contro il Real Madrid? La scuola calcio del Benfica lo ricrea così

Questa volta a sorprendere è la scuola calcio del Benfica, che ha ricreato il famoso gol del portiere Anatoliy Trubin contro il Real Madrid. L’episodio è diventato virale tra i giovani calciatori, pronti a imitare il gesto di Trubin che, all’ultimo minuto, si è lanciato in un’azione inaspettata e decisiva. La scena si è ripetuta in allenamento, con i ragazzi che si sono divertiti a replicare quella che ormai è considerata una delle giocate più curiose e spettacolari degli ultimi tempi.

L'iconico gol di Anatoliy Trubin al 98' contro il Real Madrid entrerà probabilmente nella storia del Benfica. I ragazzini della scuola calcio lo ricreano così. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

