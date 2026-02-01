Gol del portiere contro il Real Madrid? La scuola calcio del Benfica lo ricrea così

Questa volta a sorprendere è la scuola calcio del Benfica, che ha ricreato il famoso gol del portiere Anatoliy Trubin contro il Real Madrid. L’episodio è diventato virale tra i giovani calciatori, pronti a imitare il gesto di Trubin che, all’ultimo minuto, si è lanciato in un’azione inaspettata e decisiva. La scena si è ripetuta in allenamento, con i ragazzi che si sono divertiti a replicare quella che ormai è considerata una delle giocate più curiose e spettacolari degli ultimi tempi.

