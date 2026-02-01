Gol del portiere contro il Real Madrid? La scuola calcio del Benfica lo ricrea così
Questa volta a sorprendere è la scuola calcio del Benfica, che ha ricreato il famoso gol del portiere Anatoliy Trubin contro il Real Madrid. L’episodio è diventato virale tra i giovani calciatori, pronti a imitare il gesto di Trubin che, all’ultimo minuto, si è lanciato in un’azione inaspettata e decisiva. La scena si è ripetuta in allenamento, con i ragazzi che si sono divertiti a replicare quella che ormai è considerata una delle giocate più curiose e spettacolari degli ultimi tempi.
L'iconico gol di Anatoliy Trubin al 98' contro il Real Madrid entrerà probabilmente nella storia del Benfica. I ragazzini della scuola calcio lo ricreano così. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Approfondimenti su Benfica RealMadrid
«Mi avevano detto che bastava il 3-2», Mourinho e il gol del portiere del Benfica contro il Real Madrid: «Sapevo che poteva segnare» – Il video
Il Benfica ha fatto festa all’ultimo secondo, eliminando il Real Madrid con un gol di testa del portiere Anatolij Trubin al 97esimo minuto.
Mourinho porta il Benfica ai playoff Champions battendo 4-2 il Real Madrid con gol del portiere al 98esimo (e manda De Zerbi a casa)
José Mourinho fa l’impensabile.
Ultime notizie su Benfica RealMadrid
Argomenti discussi: Mourinho ai playoff con un gol del portiere al 98': 'Gliel'ho detto io!'. VIDEO; Il gol del portiere al 98esimo minuto che ha qualificato il Benfica per i playoff di Champions League; Trubin in mischia manda il Benfica di Mou ai playoff allo scadere: delirio a Lisbona!; Guarda il colpo di testa decisivo di Anatoliy Trubin da ogni angolazione.
Portieri in gol in Champions e nelle coppe europee: da Provedel a TrubinEra un primo turno di un preliminare di Champions e il portiere della squadra andorrana del Santa Coloma, Eloy Casals, va a saltare su un calcio piazzato trovando in mischia, di piede, l'occasione per ... sport.sky.it
Benfica-Real Madrid, il gol del portiere Trubin regala i playoff a Mourinho al 98'. VIDEOHa dell’incredibile quanto è successo nel finale di Benfica-Real Madrid. La squadra di Mourinho è avanti 3-2, risultato che non basta per agganciare i playoff di Champions. Al minuto 98 su un calcio d ... sport.sky.it
ç Il Barcellona si impone in trasferta: passa in vantaggio con Yamal, viene ripresa da Rodriguez e poi chiude il match con Ferran Torres e Rashford. La squadra di Flick, in attesa di Real Madrid-Rayo Vallecano, si porta a - facebook.com facebook
Il tabellone della Champions League con gli accoppiamenti dei playoff: Monaco-Psg Galatasaray-Juventus Benfica-Real Madrid Borussia Dortmund-Atalanta Qarabag-Newcastle Club Brugge-Atletico Madrid Bodo Glimt-Inter Olympiakos-Bayer Leverkusen x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.