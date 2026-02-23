Il tuo villaggio italiano compie 30 anni | partecipa al concorso Bravo Golden Holiday!

Il villaggio italiano festeggia 30 anni a causa di una lunga storia di accoglienza e tradizione. Per celebrare questo traguardo, il brand invita i visitatori a partecipare a un concorso speciale. In palio ci sono cinque vacanze esclusive al Bravo Salalah Rotana, una struttura situata nel cuore dell’Oman. La partecipazione è aperta a tutti e rappresenta un’opportunità di scoprire un angolo di mondo tra le meraviglie del deserto e il mare.

Partecipa al concorso per l'anniversario del brand: in palio una delle cinque Golden Holidays al Bravo Salalah Rotana, nell'affascinante e magico Oman.