Il Giulianova promette battaglia | A Macerata per fare bella figura

Il direttore sportivo del Giulianova ha dichiarato che la squadra si prepara a disputare la partita di domenica a Macerata con l’obiettivo di fare una buona figura, sottolineando l’importanza dell’appuntamento per i biancorossi, che sono coinvolti nella lotta per la salvezza. Ha aggiunto che la formazione abruzzese ha a cuore la maglia e vuole rappresentarla nel miglior modo possibile.

"Il Giulianova non vuole fare una brutta figura a Macerata: abbiamo una maglia da onorare". Paolo D’Ercole, direttore sportivo della formazione abruzzese, parla del match di domenica che ha un grosso valore per i biancorossi in lotta per la salvezza. "I padroni di casa – osserva – hanno un obiettivo maggiore rispetto al nostro perché con un punto si metterebbero in salvo. Noi siamo alle battute finali di un campionato impegnativo in cui a un certo momento abbiamo premuto sull’acceleratore. Può allora starci un calo mentale e fisico dopo avere speso tantissimo". Il Giulianova era partito con difficoltà. "Abbiamo accusato diversi problemi – ricorda – che avevano creato un disagio interno non permettendo alla squadra di esprimere tutto il potenziale.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il Giulianova promette battaglia: "A Macerata per fare bella figura" Notizie correlate Olimpiadi 2026, Buonfiglio: “L’Italia ha fatto bella figura. Roma 2040? Si può fare”Home > Sport > Sport invernali > Olimpiadi 2026, Buonfiglio: “L’Italia ha fatto bella figura. Qui castelfidardo. Abagnale è pronto alla battaglia: "Domani a Giulianova dobbiamo vincere»I fastidi muscolari che lo avevano un po’ frenato nel derby contro la Maceratese sembrano messi alle spalle. Una raccolta di contenuti Il Giulianova promette battaglia: A Macerata per fare bella figuraIl Giulianova non vuole fare una brutta figura a Macerata: abbiamo una maglia da onorare. Paolo D’Ercole, direttore sportivo della formazione abruzzese, parla del match di domenica che ha un grosso ... sport.quotidiano.net Mister Cuccù: Prepariamoci alla battaglia sul campo di GiulianovaA Giulianova sarà molto difficile, ma ci dobbiamo preparare per un’altra battaglia. Lo pensa mister Stefano Cuccù che cerca di preparare nel migliore dei modi la trasferta di domenica del suo ... ilrestodelcarlino.it