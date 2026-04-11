A Castelfidardo, il calciatore ha dichiarato di essere pronto per la partita di domani a Giulianova, affermando che bisogna vincere. I problemi muscolari che lo avevano rallentato nel match precedente contro la Maceratese sembrano superati. La squadra si prepara alla sfida, con l’obiettivo di ottenere un risultato positivo.

I fastidi muscolari che lo avevano un po’ frenato nel derby contro la Maceratese sembrano messi alle spalle. Giuseppe Abagnale è pronto per la "battaglia" di domani a Giulianova, dove il Castelfidardo spera di uscire indenne. "Sarà sicuramente una partita difficile, ma stiamo lavorando bene. Sappiamo che giocheremo davanti a tantissimi tifosi del Giulianova, in un bel campo. Avremo di fronte una squadra molto forte e molto fisica, stiamo lavorando per cercare di prendere più punti possibili" le parole dell’attaccante campano, classe 2007. "Serve, ma non dobbiamo demoralizzarci se dovessero arrivare altri risultati, perché poi ci saranno altre tre giornate". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Qui castelfidardo. Abagnale è pronto alla battaglia: "Domani a Giulianova dobbiamo vincere»

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